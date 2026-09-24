Equador perde para Coreia do Sul na estreia de Gallardo

O Equador foi derrotado pela Coreia do Sul por 3 a 0 em amistoso disputado nesta quinta-feira (24), em Suwon, no primeiro jogo da equipe em sua excursão pela Ásia, que marcou a estreia do técnico argentino Marcelo Gallardo.

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Após um primeiro tempo sem grandes emoções, os donos da casa foram muito superiores na segunda etapa e chegaram à vitória graças aos gols de Hyeongyu Oh (54'), Son Heung-min (58') e Hyeongyu Lee (86').

Foi uma derrota dura para a seleção equatoriana neste início de novo ciclo, mesmo sem peças fundamentais como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez e Joel Ordóñez, que foram desfalques por lesão.

O que pesou contra Gallardo em sua estreia foi a aposta em Hernán Galíndez, veterano goleiro de 39 anos que havia anunciado sua aposentadoria da seleção após a Copa do Mundo de 2026.

Galíndez foi titular em Suwon e falhou no segundo gol sul-coreano, em uma falta cobrada da lateral da área que foi direto para as redes.

"Não foi a estreia esperada", admitiu Gallardo em entrevista coletiva.

Para o treinador, a equipe sentiu o peso de "tudo o que já se sabe: a viagem, o pouco descanso, as poucas horas de sono e tudo mais. Sofremos com isso", acrescentou.

"À medida que os minutos passavam, fomos perdendo força física e mental, e a partida começou a ficar complicada para nós", concluiu Gallardo.

Por outro lado, a boa vitória da Coreia do Sul foi um excelente cartão de visitas do novo técnico da equipe, o espanhol Robert Moreno, contratado após a decepção no Mundial (eliminação na primeira fase).

O Equador terá a chance de se recuperar no dia 1º de outubro, contra o Japão, que nesta quinta-feira derrotou o Uruguai por 3 a 1 em outro amistoso.

Em caso de vitória, os equatorianos vão enfrentar Panamá ou Nova Zelândia no dia 5 de outubro, em Tóquio, na final da Copa Kirin.

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