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Xi Jinping diz que EUA e China têm responsabilidade de desenvolver a IA sob 'controle humano'

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AFP
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Repórter
24/09/2026 12:02

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O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou nesta quinta-feira (24) que Washington e Pequim têm a responsabilidade de "desenvolver a IA para o bem" e que essa tecnologia em rápido desenvolvimento é um dos principais pontos da agenda de seu encontro com o presidente dos EUA, Donald Trump.

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"Temos tanto a capacidade quanto a responsabilidade de desenvolver e gerenciar a IA para o bem e garantir que seu desenvolvimento esteja sempre sob controle humano", disse ele na Casa Branca.

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bur-jz/mel/aa

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