Uruguai perde para Japão em amistoso na estreia de Forlán

A estreia de Diego Forlán como técnico interino do Uruguai terminou com uma derrota por 3 a 1 para o Japão em amistoso disputado nesta quinta-feira (24), em Miyagi, em jogo que foi decidido nos acréscimos.

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Com gols de Kuryu Matsuki (12') e Maxi Araújo (42'), o duelo chegou ao intervalo com o empate no placar e, quando parecia que a igualdade permaneceria até o apito final, os japoneses aproveitaram os erros dos uruguaios e chegaram à vitória marcando com Kento Shiogai (90'+2) e Ayase Ueda (90'+6).

"Foi um jogo muito disputado e bom. É uma pena que, nos minutos finais, nos acréscimos, eles tenham aproveitado as oportunidades que tiveram", resumiu Forlán em entrevista coletiva.

Embora tenha sido apenas seu primeiro jogo à frente da seleção uruguaia, Forlán tem muito trabalho pela frente até março (quando a federação decidirá se ele continua ou não no cargo) para reconstruir uma equipe que sofreu com os mesmos problemas de longa data: desajustes defensivos, falta de qualidade na criação de jogadas, excesso de bolas longas e pouca eficiência no ataque.

Ainda assim, o treinador elogiou seus jogadores pelo "esforço enorme", após o desgaste da viagem até o Japão.

"A verdade é que isso ficou evidente em campo e eles se saíram muito bem, mas infelizmente o futebol tem dessas coisas e, às vezes, o resultado não reflete o que realmente foi a partida".

O Uruguai fará mais dois amistosos na Ásia nesta data Fifa, contra a Coreia do Sul, no dia 28 de setembro, em Seul, e contra a Índia, em 6 de outubro, em Calcutá.

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