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Documentário israelense 'NAZA' estará disponível gratuitamente online

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AFP
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Repórter
24/09/2026 11:50

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O documentário "NAZA", baseado em entrevistas com soldados israelenses que acusam o Exército israelense de matar civis deliberadamente em Gaza, estará disponível gratuitamente online a partir de novembro, anunciou um de seus diretores nesta quinta-feira (24).

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Aclamado no Festival de Cinema de Veneza, onde recebeu o Prêmio Especial do Júri em meados de setembro, o filme provocou uma tempestade política em Israel. 

Seus diretores, Yuval Abraham e Rachel Szor, foram acusados de "traição" por vários ministros e chegaram a ser ameaçados de ter sua cidadania israelense revogada. 

O documentário estará disponível "gratuitamente online" a partir de novembro para permitir que "a verdade venha à tona", escreveu Abraham em uma mensagem publicada no X, sem especificar uma data. 

Dessa forma, poderá ser assistido após as eleições parlamentares marcadas para 27 de outubro em Israel. 

"Fiz este filme para gerar um debate público sobre as ações do governo em Gaza", acrescentou o cineasta. "Jornalismo não é traição. Crítica não é traição", insistiu.

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yif/gkg/asl/ahg/an/aa

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