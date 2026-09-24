Quando Brian Green entrou pela primeira vez nas portas da Anthropic, no Vale do Silício, em dezembro de 2025, acompanhado por um padre de batina preta e colarinho clerical, ele estava longe de imaginar o que aconteceria a seguir.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao lado do padre, esse especialista em ética da inteligência artificial (IA) da Universidade de Santa Clara, na Califórnia, participava de uma "reunião exploratória" a pedido da empresa americana.

A ideia era avaliar se um diálogo com a Igreja seria possível para "influenciar positivamente" os desenvolvimentos tecnológicos, ele recorda. Ambos fazem parte de um grupo de pesquisa em IA ligado ao Vaticano.

Sete meses depois, em 25 de maio, a três assentos do papa Leão XIV, no Sínodo do Vaticano, estava, para espanto de todos, um não crente: Christopher Olah, o próprio cofundador da Anthropic.

O papa apresenta a "Magnifica Humanitas": a primeira encíclica dedicada à IA, na qual ele clama pelo "desarmamento" dessa tecnologia para "impedir que ela domine o humano".

Ele também denuncia a concentração do poder tecnológico nas mãos de algumas empresas privadas, incluindo a Anthropic, antes de passar a palavra ao seu diretor.

"Alguns podem pensar que as questões de IA são domínio exclusivo de cientistas da computação como eu. Estão enganados", declara o homem na casa dos 30 anos.

"Precisamos de mais atores ao redor do mundo — comunidades religiosas, sociedade civil, pesquisadores, governos — para fazer o que Sua Santidade fez aqui: levar isso a sério, examinar cuidadosamente e direcionar os acontecimentos para um caminho melhor", acrescenta.

Dentro da Igreja, alguns expressaram preocupação com o risco de "pope washing" (lavagem papal, em tradução livre), de legitimar ou endossar moralmente a IA às vésperas da entrada da Anthropic na bolsa de valores.

No entanto, em um contexto de crescente preocupação com o futuro da IA e seu potencial para dominar o mundo, inclusive entre os próprios atores que a desenvolvem, o Vaticano acredita ter um papel a desempenhar.

- Na "vanguarda" -

O interesse da Igreja Católica em questões relacionadas à IA não é recente. Já na década de 2010, sob o impulso do papa Francisco, os contatos com acadêmicos e líderes do Vale do Silício aumentaram.

O primeiro passo significativo ocorreu em fevereiro de 2020 com o lançamento do "Apelo de Roma para a Ética da IA", um documento assinado, entre outros, pelo Vaticano, Microsoft e IBM.

Inovador para a época, o documento promoveu uma abordagem "algor-ética" baseada na transparência e na proteção da privacidade. Quatro anos depois, Francisco se tornou o primeiro pontífice a participar de uma cúpula do G7.

O papa argentino descreveu a IA como uma "revolução cognitivo-industrial" e defendeu que as decisões mais sensíveis permaneçam sob controle humano, especialmente na esfera militar.

"O Vaticano desempenhou um papel pioneiro ao identificar, muito cedo, uma tendência que se tornaria estruturante", confirma à AFP Éric Salobir, conselheiro da Santa Sé e presidente da Human Technology Foundation, cujos membros incluem Google, Palantir e Qualcomm.

No entanto, as coisas se aceleram com a chegada de Leão XIV em maio de 2025, "um papa profundamente enraizado na modernidade", o primeiro a usar um smartwatch, que "entende essas questões graças à sua formação científica" como matemático, acrescenta este padre dominicano.

O pontífice americano, que deverá abordar este tema na Unesco na sexta-feira, durante sua visita à França, não deixa de alertar sobre a crescente dependência dos algoritmos.

Sua encíclica "Magnifica Humanitas" é frequentemente comparada à encíclica de Leão XIII de 1891 sobre os direitos dos trabalhadores, que redefiniu a doutrina social da Igreja Católica durante a Revolução Industrial.

Este documento fundamental é o resultado de uma "estratégia do Vaticano que combina diplomacia religiosa, conhecimento acadêmico e diálogo com o mundo da tecnologia", explica François Mabille, do Observatório Geopolítico da Religião.

- Chantagem -

Após a reunião de dezembro de 2025 no Vale do Silício, Brian Green e o padre foram convidados pela Anthropic em janeiro e em diversas outras ocasiões nos meses seguintes.

O padre em questão era Brendan McGuire, que lidera a paróquia de Saint-Simon em Los Altos, Califórnia, mas que estudou criptossistemas antes de se tornar executivo de tecnologia e, posteriormente, ingressar na vida religiosa.

Desta vez, eles estavam acompanhados por um representante oficial do Vaticano: monsenhor Paul Tighe, número dois do Dicastério (ministério) para a Cultura e a Educação, com quem trabalham há vários anos.

As trocas de informações, que por vezes incluem autoridades judaicas, muçulmanas e budistas, ocorrem em ambos os sentidos.

A Anthropic, que não respondeu à AFP, declarou publicamente que se baseou nas contribuições deles para elaborar a carta de ética para seu modelo de IA Claude, publicada no final de janeiro.

Especificamente, existem "arquétipos de 'personalidades' dentro da IA, boas e más, porque os textos e dados usados para treinar todos esses grandes modelos de linguagem também refletem um lado sombrio da humanidade", explicou Green à AFP.

"A IA reproduz os comportamentos humanos que observa online, o que as pessoas dizem em fóruns, como os personagens dos livros agem etc", acrescentou.

Em simulações internas realizadas em 2025, Claude, desempenhando o papel de um assistente administrativo, descobriu, por exemplo, por meio de um e-mail, que seria substituído por outro sistema e tentou chantagear um engenheiro com um suposto caso extraconjugal.

"Os desenvolvedores tentam impedir que esses comportamentos, que consistem em prejudicar ou explorar seres humanos para seu próprio benefício, ressurjam", enfatizou o teólogo.

Há também laços com outros gigantes da IA, como Google DeepMind e OpenAI, segundo Brian Green e Éric Salobir, mas nenhum avançou tanto no diálogo quanto a Anthropic, que agora defende uma "regulamentação rigorosa" da IA.

Em uma batalha judicial entre a Anthropic e o governo dos Estados Unidos em março, um grupo de 14 especialistas em ética e teologia católica, incluindo Green, apresentou um parecer à Justiça para apoiar sua denúncia contra o Pentágono.

A empresa havia sido excluída de importantes sistemas de segurança nacional após se recusar a permitir que o exército utilizasse o Claude para armas letais totalmente autônomas ou para vigilância em massa dos americanos.

- Redes diplomáticas -

Enquanto Washington rejeita a regulamentação global da IA, como reiterou o presidente americano, Donald Trump, na terça-feira perante a Assembleia Geral da ONU, o Vaticano também está tomando medidas na frente diplomática.

Em meados de setembro, enviou seu eminente conselheiro para essas questões ao Parlamento Europeu em Estrasburgo.

O teólogo Paolo Benanti enfatizou repetidamente os pontos de concordância entre o Vaticano e os 27 Estados-membros da União Europeia, instando os eurodeputados a legislar sobre o assunto para impedir que as empresas de IA sejam as únicas a tomar decisões.

Nos bastidores em Roma, outras reuniões ocorreram, incluindo uma em abril na embaixada da França junto à Santa Sé, que reuniu representantes de Meta, Google, Amazon e do Vaticano para discutir a proteção infantil na era da IA, conforme relatado por um dos participantes à AFP.

"Todos têm o seu papel: as empresas produzem a tecnologia, os Estados definem os limites do que consideram social e politicamente aceitável (...). O fato de haver diálogo não impede um acordo, mas é melhor saber o que os outros pensam antes de tomar uma posição", enfatiza uma fonte diplomática ocidental.

Gilles Gressani, diretor da revista geopolítica Le Grand Continent, vai além. Mais do que os governos e suas regulamentações, a Igreja é a "verdadeira concorrente" dos gigantes da IA, argumenta.

"O que está em jogo com a IA, e é algo vertiginoso, é a definição do que é humano, mas também do que é divino. E o Vaticano sabe disso", conclui.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cl-cmk/tjc/erl/aa/yr