Amistosos da Seleção serão 'boa oportunidade' para os jovens, diz Ancelotti

O técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, considerou nesta quinta-feira (24) que os amistosos contra Austrália e Índia serão uma "boa oportunidade" para os jovens talentos após a Copa do Mundo.

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O treinador anunciou a escalação da partida de sexta-feira, em Townsville, a primeira contra a Austrália, que será composta por: Hugo Souza, Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Bruno Guimarães e Danilo; Estevão, Raphinha, Endrick e Vinícius Júnior.

"Temos o objetivo" de "encontrar uma nova geração", disse Ancelotti.

A Seleção, que busca se recompor após ter sido eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo da América do Norte 2026, terá seu segundo compromisso contra a Austrália na próxima terça-feira, em Brisbane, e enfrentará a Índia em 3 de outubro, em Calcutá.

O treinador italiano mostrou confiança na "base de jogadores que já jogaram a Copa do Mundo" que permanecem escalados, e que "que podem ajudar a progressão dos nossos jovens que temos aqui", afirmou em uma coletiva de imprensa em Brisbane, onde a equipe está concentrada.

Sete jogadores que disputaram a Copa de 2026 foram convocados, incluindo Raphinha, que recebeu elogios pelo bom momento no Barcelona, com 12 gols e três assistências nas sete primeiras rodadas do Campeonato Espanhol.

"Raphinha está fazendo coisas espetaculares em uma posição que não era a sua, mas parece que é a sua", disse Ancelotti sobre o desempenho do brasileiro atuando como centroavante no Barça.

O treinador também apoiou Vinícius Júnior em meio a um mau começo de temporada no Real Madrid.

"A convicção que temos dos dois [Raphinha e Vini] é que vão ser jogadores fundamentais para o futuro", declarou.

Ancelotti também deu seu apoio a Estêvão, que atravessa dificuldades no Chelsea.

"Às vezes o interesse do clube não é o interesse da Seleção. Se ele não joga, não tem minuto no clube, eu vou chamá-lo (...) e vamos dar oportunidade a ele para melhorar a sua progressão", ressaltou.

O técnico considerou positiva a decisão dos clubes brasileiros de reduzir gradualmente o atual limite de nove jogadores estrangeiros por time, até chegar a cinco em 2030.

"É um aspecto muito importante para dar oportunidade ao talento brasileiro, que é muito", afirmou.

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