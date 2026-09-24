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Trump recebe Xi na Casa Branca para uma visita de Estado

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AFP
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Repórter
24/09/2026 11:26

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o homólogo da China, Xi Jinping, na Casa Branca nesta quinta-feira (24) com uma cerimônia solene, antes de uma reunião de cúpula centrada no comércio, na inteligência artificial e na situação geopolítica.

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Uma banda militar recebeu o carro de Xi na entrada principal da Casa Branca, onde Trump e sua esposa Melania aguardavam o presidente chinês.

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bur-jz/dga/fp

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