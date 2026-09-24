Trump recebe Xi com todas as honras e garante que China também não quer barreiras à IA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (24) que a China também não quer impor barreiras ao desenvolvimento da inteligência artificial, pouco antes de receber seu homólogo Xi Jinping com todas as honras na Casa Branca.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Xi e sua esposa, Peng Liyuan, serão recebidos a partir das 10h (11h00 no horário de Brasília) com um desfile militar, uma salva de 21 tiros e um sobrevoo de um esquadrão da Força Aérea.

Em seguida, terão início as discussões entre os dois líderes e suas respectivas equipes, que, segundo observadores em Washington, não devem produzir resultados expressivos.

China e Estados Unidos mantêm uma trégua comercial após Trump ter ameaçado impor tarifas significativas ao gigante asiático. Pequim retaliou com suas próprias tarifas, e ambas as potências decidiram congelar a escalada.

A suspensão durará dois meses, até 10 de janeiro, anunciou o secretário do Tesouro, Scott Bessen, após a chegada de Xi no dia anterior.

A China, cuja economia também sofreu com a instabilidade no Oriente Médio e a crise de abastecimento de petróleo, tem interesse em manter o status quo.

E Trump, com eleições de meio de mandato cruciais a pouco mais de um mês de distância e um sério impasse na guerra contra o Irã, quer garantir a neutralidade da China.

- Deixar IA 'como está' -

"A superinteligência será um grande tema de discussão, mas quero deixá-la exatamente como está", disse Trump, recorrendo ao termo que anunciou que usará para se referir à IA.

"Essa também é a posição da China. Nossa segurança é o Departamento de Justiça (americano)!", acrescentou.

Xi não se pronunciou sobre o assunto, que ganhou destaque nos Estados Unidos pouco antes da eleição.

Os líderes de grandes empresas de IA, como a Anthropic e a OpenAI, defenderam tais regulamentações em vista do rápido avanço de suas próprias pesquisas.

Esses líderes foram convidados para o banquete de Estado na noite desta quinta-feira.

A última vez que Xi visitou a Casa Branca foi em 2015, durante a presidência de Barack Obama.

"Nossos dois países devem ser parceiros, e não rivais", disse Xi, segundo declarações publicadas pela agência de notícias estatal Xinhua.

"Os povos chinês e americano desfrutam de intercâmbios amistosos de longa data, e nossos interesses estão profundamente interligados", acrescentou.

A visita de Xi será concluída na manhã de sexta-feira com um chá para os dois casais presidenciais e uma visita aos Arquivos Nacionais, onde está guardada a Declaração de Independência dos Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-jz/mel/aa/fp