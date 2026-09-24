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Casa Branca impede acesso de CNN, MS NOW e Politico apesar de ordem judicial

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/09/2026 10:27

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CNN, MS NOW e Politico afirmaram que a Casa Branca impediu o acesso de seus jornalistas nesta quinta-feira (24) às instalações da residência presidencial, apesar de uma decisão judicial que determina a permissão de entrada.

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Os três veículos de comunicação informaram que o Serviço Secreto barrou a entrada de seus jornalistas quando tentaram entrar na Casa Branca no início da manhã de quinta-feira.

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cl/acb/dga/mel/fp

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