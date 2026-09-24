Embaixador de Israel nos EUA afirma que seu filho luta pela vida

O embaixador de Israel nos Estados Unidos afirmou, nesta quinta-feira (24), que seu filho, um soldado, luta pela vida após ser atropelado por um palestino em um posto de controle na Cisjordânia ocupada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O embaixador Yechiel Leiter também criticou duramente o presidente francês, Emmanuel Macron, por ter dado ênfase à violência dos colonos em seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta semana.

Em declarações à imprensa em frente a um hospital em Jerusalém, Leiter relatou como correu para casa na quarta-feira após seu filho, Neria, um reservista, ter sido atropelado enquanto verificava veículos em um posto de controle próximo a um assentamento israelense.

Neria Leiter, de 39 anos, foi submetido a uma complexa cirurgia cerebral durante a noite, que durou várias horas, segundo o Centro Médico Shaare Zedek de Jerusalém.

O embaixador, que deveria comparecer ao discurso do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na ONU nesta quinta-feira, disse que a operação lhe trouxe esperança. "Conseguiram estabilizá-lo, mas sua vida ainda corre perigo", disse a jornalistas em frente ao centro médico.

Ele criticou duramente Macron, que em seu discurso na ONU na terça-feira expressou preocupação com as ações israelenses na Cisjordânia.

Leiter afirmou que Macron agiu "por ignorância, malícia ou perversidade" ao declarar que "o Hamas nunca prejudicou os judeus na Judeia e Samaria", usando o nome bíblico para a Cisjordânia.

Os assentamentos israelenses são ilegais segundo o direito internacional e, nos últimos meses, houve um aumento nos ataques e roubos perpetrados por colonos extremistas contra palestinos.

As Nações Unidas especificaram que, até meados de 2026, foram registrados quase seis incidentes violentos relacionados com colonos contra palestinos ou suas propriedades por dia no território.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

yif-sct/ser/mab/ahg/aa/fp