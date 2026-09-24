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Internacional

Trump diz que China e EUA se opõem a novas regulamentações para IA

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/09/2026 09:42

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O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (24) que China e Estados Unidos se opõem à regulamentação da IA, dando a entender, antes da sua reunião de cúpula com o homólogo Xi Jinping, que o sistema jurídico americano é suficiente para controlar a tecnologia.

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"A Super Inteligência (SI) será um grande tema de debate, mas quero deixá-la exatamente onde está", disse Trump, usando seu novo termo para a inteligência artificial.

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acb/bgs/mel/erl/fp/aa

Tópicos relacionados:

china eua ia politica

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