Trump diz que China e EUA se opõem a novas regulamentações para IA
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O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (24) que China e Estados Unidos se opõem à regulamentação da IA, dando a entender, antes da sua reunião de cúpula com o homólogo Xi Jinping, que o sistema jurídico americano é suficiente para controlar a tecnologia.
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"A Super Inteligência (SI) será um grande tema de debate, mas quero deixá-la exatamente onde está", disse Trump, usando seu novo termo para a inteligência artificial.
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