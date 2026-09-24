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Descoberta de igreja medieval lança luz sobre passado viking da Groenlândia

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/09/2026 08:22

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A descoberta de uma igreja medieval na Groenlândia revelou pistas importantes sobre como a sociedade viking se organizava na ilha há mais de 800 anos, anunciou o Museu Nacional da Dinamarca nesta quinta-feira (24). 

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Provavelmente datada do século XIII, a igreja foi construída durante o período em que os vikings fundaram uma colônia na vasta ilha ártica, que deixou de existir no século XV em circunstâncias que permanecem um mistério. 

"Isso é sensacional; está lançando luz sobre a importância de toda essa região", disse à AFP o arqueólogo Christian E.K. Madsen, que liderou a pesquisa em Qinngua, perto de Narsarsuaq, no sul do que hoje é o território autônomo dinamarquês. 

Após a conversão dos vikings do paganismo para o cristianismo, "as igrejas eram vitais na sociedade nórdica", observou o especialista. 

"Ao construir uma igreja, você está afirmando poder religioso, que também faz parte do seu poder econômico, pois você obtém acesso às receitas da igreja", acrescentou. 

Os vikings colonizaram a Groenlândia pela primeira vez no século X, vários milênios depois de a ilha ter sido habitada pelos inuítes do Ártico, pelo menos 3.000 anos atrás. 

Acredita-se que a igreja, provavelmente construída antes de 1450, seja quase 300 anos mais antiga que a colonização moderna da Groenlândia pela Dinamarca no século XVIII.

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cbw/jll/sbk/arm/pb/aa/fp

Tópicos relacionados:

arqueologia cultura dinamarca groenlandia historia turismo vikingos

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