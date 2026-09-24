Descoberta de igreja medieval lança luz sobre passado viking da Groenlândia
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A descoberta de uma igreja medieval na Groenlândia revelou pistas importantes sobre como a sociedade viking se organizava na ilha há mais de 800 anos, anunciou o Museu Nacional da Dinamarca nesta quinta-feira (24).
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Provavelmente datada do século XIII, a igreja foi construída durante o período em que os vikings fundaram uma colônia na vasta ilha ártica, que deixou de existir no século XV em circunstâncias que permanecem um mistério.
"Isso é sensacional; está lançando luz sobre a importância de toda essa região", disse à AFP o arqueólogo Christian E.K. Madsen, que liderou a pesquisa em Qinngua, perto de Narsarsuaq, no sul do que hoje é o território autônomo dinamarquês.
Após a conversão dos vikings do paganismo para o cristianismo, "as igrejas eram vitais na sociedade nórdica", observou o especialista.
"Ao construir uma igreja, você está afirmando poder religioso, que também faz parte do seu poder econômico, pois você obtém acesso às receitas da igreja", acrescentou.
Os vikings colonizaram a Groenlândia pela primeira vez no século X, vários milênios depois de a ilha ter sido habitada pelos inuítes do Ártico, pelo menos 3.000 anos atrás.
Acredita-se que a igreja, provavelmente construída antes de 1450, seja quase 300 anos mais antiga que a colonização moderna da Groenlândia pela Dinamarca no século XVIII.
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