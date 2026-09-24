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Arábia Saudita emite breve alerta de risco de ataque em Meca

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AFP
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Repórter
24/09/2026 08:11

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A Arábia Saudita emitiu nesta quinta-feira (24) um alerta de "perigo potencial" para várias regiões do reino, entre elas Meca, a cidade mais sagrada do islã, em um momento de intensificação dos confrontos com o movimento pró-iraniano dos houthis.

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O alerta, que também citava as regiões de Taif, Jidá, Tabuk e Yanbu, no Mar Vermelho, foi suspenso alguns minutos depois.

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bur-aya/ris/erl/pb/fp

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