Arábia Saudita emite breve alerta de risco de ataque em Meca

A Arábia Saudita emitiu nesta quinta-feira (24) um alerta de "perigo potencial" para várias regiões do reino, entre elas Meca, a cidade mais sagrada do islã, em um momento de intensificação dos confrontos com o movimento pró-iraniano dos houthis.

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O alerta, que também citava as regiões de Taif, Jidá, Tabuk e Yanbu, no Mar Vermelho, foi suspenso alguns minutos depois.

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