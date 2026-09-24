Governo talibã afegão afirma que ataques do Paquistão mataram 4 civis

O governo talibã do Afeganistão afirmou nesta quinta-feira (24) que os recentes ataques aéreos paquistaneses em várias províncias mataram quatro civis, poucos dias após outro bombardeio fatal e de um ataque de militantes no Paquistão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entre os alvos mais recentes estava a província de Kandahar (sul), sede do líder supremo do movimento talibã, Haibatullah Akhundzada.

O ministro da Informação de Islamabad, Attaullah Tarar, afirmou que as forças paquistanesas atacaram 10 alvos no Afeganistão, sem especificar onde, e acusou o país vizinho de permitir a existência de "refúgios terroristas" em seu território.

O porta-voz do governo talibã, Zabiullah Mujahid, afirmou na rede social X que "o regime militar paquistanês voltou a cometer uma agressão e executou bombardeios aéreos contra as províncias afegãs de Kandahar, Paktia e Khost".

"Quatro civis morreram neste ato criminoso de agressão", acrescentou, antes de prometer uma "resposta adequada".

Os ataques aconteceram dias depois de um bombardeio no leste do Afeganistão e quase uma semana após um ataque de militantes contra uma delegacia de polícia no norte do Paquistão, que deixou ao menos 31 mortos.

O ministro paquistanês Tarar confirmou no X os "ataques aéreos de precisão e com drones".

"Os ataques foram deliberados, precisos, calibrados e proporcionais, e estritamente limitados a alvos militares identificados como diretamente ligados a tentativas de atacar o Paquistão", acrescentou.

Cabul e Islamabad se enfrentaram em uma guerra no fim de fevereiro, que terminou com centenas de civis afegãos mortos, segundo a Missão da ONU no Afeganistão (Unama).

Os países anunciaram um cessar-fogo em março, mas a mediação internacional não conseguiu produzir uma solução duradoura.

O Paquistão acusa o governo talibã de abrigar grupos de combatentes que lançaram vários ataques contra seu território.

As autoridades afegãs rejeitam a acusação e afirmam que Islamabad abriga grupos armados hostis aos talibãs.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-qb-rsc-fox/je/tc/mas-arm/pb/fp