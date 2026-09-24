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Irã ameaça levar guerra 'até o Oceano Índico' em caso de novos ataques americanos

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AF
AFP
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Repórter
24/09/2026 06:04

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O Irã vai estender a guerra "até o Oceano Índico" se os Estados Unidos lançarem novos ataques, advertiu nesta quinta-feira (24) um conselheiro do líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei.

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"Como o conflito se propagou do Golfo Pérsico e do Estreito de Ormuz para o Mar Vermelho (com os houthis), é possível que, em resposta a uma eventual guerra, esta frente se estenda ainda mais, até o Oceano Índico, ou além", declarou o conselheiro, Yahya Rahim Safavi, em um vídeo divulgado pela agência de notícias Fars.

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ap-sbr/anb/meb/pb/fp

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