Irã ameaça levar guerra 'até o Oceano Índico' em caso de novos ataques americanos

O Irã vai estender a guerra "até o Oceano Índico" se os Estados Unidos lançarem novos ataques, advertiu nesta quinta-feira (24) um conselheiro do líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei.

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"Como o conflito se propagou do Golfo Pérsico e do Estreito de Ormuz para o Mar Vermelho (com os houthis), é possível que, em resposta a uma eventual guerra, esta frente se estenda ainda mais, até o Oceano Índico, ou além", declarou o conselheiro, Yahya Rahim Safavi, em um vídeo divulgado pela agência de notícias Fars.

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