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Xi Jinping afirma que China e EUA devem ser “parceiros, e não rivais”

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AF
AFP
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Repórter
23/09/2026 22:40

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O presidente chinês Xi Jinping pediu uma cooperação mais estreita com os Estados Unidos, horas depois de chegar a Washington nesta quarta-feira (23) para se reunir com seu par Donald Trump. 

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"Nossos dois países devem ser parceiros, e não rivais", afirmou Xi, segundo declarações por escrito divulgadas pela agência estatal de notícias Xinhua. 

"Os povos chinês e americano têm desfrutado de intercâmbios amistosos de longa data, e nossos interesses estão profundamente entrelaçados", acrescentou.

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pfc/rox/tc/mas/cr/ic

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