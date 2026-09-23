Premier da Austrália afirma que OpenAI hackeou site do governo

A OpenAI hackeou o site de saúde do governo australiano em junho, uma violação "inaceitável", afirmou nesta quarta-feira o primeiro-ministro Anthony Albanese.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Um agente de inteligência artificial (IA) acessou arquivos públicos e privados do serviço de estatísticas sanitárias, disse Albanese em Nova York.

A OpenAI só alertou o governo australiano neste mês, quando enviou a um endereço de e-mail genérico uma mensagem em que detalhava o incidente. "Conversei hoje com o CEO da OpenAI, Sam Altman, para expressar a enorme preocupação da Austrália com esse incidente", informou Albanese.

Altman e outros executivos do setor tecnológico participaram hoje de uma sessão especial do Conselho de Segurança da ONU sobre os riscos da IA. O primeiro-ministro disse que não havia informações disponíveis sobre uma violação maior da rede de serviços do governo.

A agência de inteligência australiana iniciou "uma investigação forense" para obter mais informações, entre elas se outros sistemas do governo foram afetados, informou Albanese.

Segundo a OpenAI, uma revisão recente mostrou vários sites do governo australiano que teriam sido afetados. "Durante a revisão, identificamos atividade relacionada com vários sites e serviços do governo australiano, uma vez que nossos modelos tentaram buscar respostas e estatísticas disponíveis para perguntas sobre a Austrália durante uma avaliação interna", informou em comunicado. "Nossos modelos realizaram ações que não pretendíamos", admitiu a empresa americana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

djw/des/lbf/nn/mvl/cjc/mas/mvl/lb