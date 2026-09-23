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OpenAI diz que IA teria afetado sites do governo australiano

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AFP
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Repórter
23/09/2026 20:52

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Um modelo fora de controle da OpenAI pode ter tentado hackear sites do governo australiano, indicou a empresa, após iniciar uma revisão de atividades de IA  "desalinhadas".

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"Durante a revisão, identificamos atividade relacionada com vários sites e serviços do governo australiano, uma vez que nossos modelos tentaram buscar respostas e estatísticas disponíveis para perguntas sobre a Austrália durante uma avaliação interna", informou a OpenAI em comunicado.

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sft/djw/tc/mas/ad/lb

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