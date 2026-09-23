OpenAI diz que IA teria afetado sites do governo australiano

Um modelo fora de controle da OpenAI pode ter tentado hackear sites do governo australiano, indicou a empresa, após iniciar uma revisão de atividades de IA "desalinhadas".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Durante a revisão, identificamos atividade relacionada com vários sites e serviços do governo australiano, uma vez que nossos modelos tentaram buscar respostas e estatísticas disponíveis para perguntas sobre a Austrália durante uma avaliação interna", informou a OpenAI em comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sft/djw/tc/mas/ad/lb