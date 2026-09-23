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Delcy afirma na ONU que haverá eleições na Venezuela

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AFP
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Repórter
23/09/2026 20:52

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A presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou nesta quarta-feira, em discurso na Assembleia Geral da ONU, que haverá eleições em seu país, após agradecer ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por "retomar suas relações diplomáticas".

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"Quero deixar muito claro nesta Assembleia Geral: haverá eleições na Venezuela", afirmou Delcy em Nova York, sem mencionar um prazo.

A presidente venezuelana também agradeceu a Trump por sua "disposição em retomar o caminho das relações diplomáticas e de cooperação com a Venezuela", nove meses após a captura do presidente Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos em Caracas.

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bc/pgf/nn/lb

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