Wall Street fecha em baixa em meio à alta dos rendimentos dos títulos

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (23), em uma sessão marcada pela alta dos rendimentos dos títulos, em um contexto de incerteza sobre o conflito no Oriente Médio.

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O Dow Jones caiu 0,68%, o Nasdaq perdeu 1,13% e o S&P 500 recuou 0,75%.

Depois de duas sessões consecutivas de alta, ao fim das quais o Nasdaq atingiu um novo recorde, os índices de Nova York perderam força devido à "combinação do aumento dos preços do petróleo com a alta dos rendimentos dos títulos da dívida", afirmou à AFP Angelo Kourkafas, analista da Edward Jones.

Os atores do mercado conheceram nesta quarta-feira o índice PMI Flash de setembro, elaborado com base em entrevistas com empresários e publicado pela S&P Global.

Segundo o indicador, a atividade do setor privado registrou em setembro seu maior crescimento desde 2021 nos Estados Unidos, um resultado inesperado.

"Agora, acredita-se que o Fed continuará elevando as taxas de juros e que não será uma medida pontual. É, em parte, por essa razão" que os rendimentos dos títulos do Tesouro estão subindo, afirmou Kourkafas.

Os investidores consideram que a boa saúde da economia americana está fora de dúvida e que, portanto, o banco central pode continuar concentrado em seu objetivo de limitar a alta dos preços a 2% ao ano.

O desempenho de Wall Street também foi influenciado pela recuperação dos preços do petróleo, após cinco sessões consecutivas de queda.

"Os investidores se perguntam se existe um caminho realista para a paz entre Estados Unidos e Irã", afirmou Jose Torres, da plataforma Interactive Brokers.

"Eles tentam conciliar a retórica intransigente do presidente Trump durante seu discurso na ONU, na terça-feira (22), com seu tom mais conciliador após as conversas com Teerã, que classificou como 'muito boas'", acrescentou o analista.

A visita de Xi Jinping a Washington, que começa nesta quarta-feira, também é especialmente aguardada pelos mercados.

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