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Panamá pede à ONU apoio para projeto vital para Canal

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AFP
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Repórter
23/09/2026 18:56

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O presidente panamenho, José Raúl Mulino, pediu nesta quarta-feira (23) à ONU ajuda para construir um reservatório que garanta a operação do Canal do Panamá, por onde passa 5% do comércio marítimo mundial, alegando o impacto das mudanças climáticas.

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A via interoceânica, cujos principais usuários são os Estados Unidos e a China, funciona com água da chuva que é armazenada em dois lagos artificiais, cujo nível diminuiu por causa da seca gerada pelo fenômeno El Niño. Portanto, as autoridades reduziram o trânsito diário de embarcações de 36 para 32 e não descartam diminuí-lo ainda mais.

O canal é uma “via estratégica para o mundo livre” que “sofre as consequências da mudança climática”, disse Mulino na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Ao destacar que o reservatório constitui uma “obra milionária” que dará segurança ao comércio, ele lembrou que a comunidade internacional financia iniciativas de outros países para reduzir as emissões de carbono, responsáveis pelo aquecimento global.

No entanto, “nós não nos beneficiamos de ajuda econômica alguma, apesar de retirarmos mais carbono do que produzimos”, indicou Mulino. “Também é tarefa das Nações Unidas apoiar projetos social e ambientalmente responsáveis que representam progresso”, declarou.

As autoridades panamenhas estimam que o reservatório do Río Indio custará cerca de 1,6 bilhão de dólares e que as obras começarão em 2028. O projeto prevê o deslocamento de cerca de 2 milzx pessoas, cujas terras serão inundadas, motivo pelo qual alguns moradores e ambientalistas se opõem.

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jjr/axm/mvl/ic

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