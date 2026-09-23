Kimi Antonelli chega ao GP do Azerbaijão de F1 de olho no título, mas com pés no chão

Kimi Antonelli tem mais uma oportunidade de ampliar sua vantagem na disputa pelo título do Mundial de Fórmula 1 neste fim de semana, no Grande Prêmio do Azerbaijão, a primeira etapa de uma sequência de três corridas que pode definir o campeonato.

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Impulsionado por suas oito vitórias nesta temporada e com uma vantagem de 81 pontos sobre seu companheiro de Mercedes, o britânico George Russell, o jovem piloto de 20 anos está perto de se tornar o primeiro campeão italiano desde Alberto Ascari, em 1953.

Mas tanto ele quanto a escuderia alemã sabem que é preciso manter os pés no chão no GP do Azerbaijão, com seu arrojado circuito de rua em Baku, onde o caos é constante nas corridas.

"Os resultados recentes têm sido animadores, mas não garantem nada", disse o chefe da Mercedes, Toto Wolff.

"Baku deixará qualquer ponto fraco em evidência muito rapidamente. Temos que encarar o fim de semana com humildade, fazer bem o básico e somar cada ponto", acrescentou Wolff.

Depois de vencer na Itália e na Espanha, Antonelli tentará consolidar ainda mais sua liderança no campeonato, embora também tenha admitido que teve sorte em Madri, já que a entrada do Safety Car virtual tirou a vitória do britânico Lando Norris, da McLaren.

"As duas últimas corridas nos trouxeram bons resultados", afirmou Wolff. "Mas não mudam a nossa avaliação de onde estamos... Há várias equipes capazes de brigar na ponta".

Com três Grandes Prêmios consecutivos nas próximas três semanas, o chefe da Mercedes está ciente de que há "pouco tempo para 'resetar' entre as corridas, então a preparação, a confiabilidade e a execução operacional se tornam ainda mais importantes".

"São nesses momentos que a nossa posição no campeonato pode se fortalecer ou se perder", advertiu.

O circuito de rua de alta velocidade em Baku pode reservar incidentes e resultados inesperados, enquanto as etapas seguintes, na Malásia e em Singapura, serão fisicamente exaustivas para todos.

A corrida deste ano no Azerbaijão será disputada no sábado, pois o país comemora o seu Dia da Memória no domingo. Por isso, os treinos livres começam na quinta-feira, em vez da tradicional sexta-feira.

- Ferrari, Red Bull e McLaren correm por fora -

Será a décima edição do GP do Azerbaijão, prova que entrou para o calendário em 2016, inicialmente como Grande Prêmio da Europa, e que não foi realizada apenas em 2020, devido à pandemia de covid-19.

Além da Mercedes, as outras equipes de ponta têm motivos para estar otimistas.

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, tem um histórico brilhante nas classificações do Azerbaijão: sua sequência de quatro pole positions consecutivas só foi interrompida no ano passado, quando sofreu um acidente e não conseguiu marcar tempo.

No entanto, Leclerc nunca venceu esta prova.

Seu companheiro de equipe, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, praticamente deu adeus à disputa pelo título: é o terceiro colocado no campeonato de pilotos, a 101 pontos de Antonelli.

Ainda assim, Hamilton, que venceu em Baku em 2018, pode ser um candidato à vitória se ele e a Ferrari recuperarem sua melhor versão.

O holandês Max Verstappen buscará sua terceira vitória em Baku com a Red Bull, equipe com a qual venceu cinco vezes neste circuito, quatro delas nos últimos cinco anos.

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, foi o único capaz de quebrar esse domínio de Verstappen e da Red Bull.

"É um circuito de rua exigente e técnico", explicou o tetracampeão mundial, que na semana passada participou de uma corrida de kart inédita contra outros 100 pilotos em Silverstone: largou em último e levou 35 minutos para assumir a liderança, na 14ª das 30 voltas previstas.

Verstappen voltará a ter como companheiro o francês Isack Hadjar, que não disputou as últimas três corridas depois de sofrer uma lesão no punho durante um treinamento nas férias de verão.

--- Programação do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 (horário de Brasília):

- Quinta-feira:

05h30-06h30: Treino livre 1

09h00-10h00: Treino livre 2

- Sexta-feira:

05h30-06h30: Treino livre 3

09h00-10h00: Classificação

- Sábado:

08h00: Corrida (51 voltas)

--- Classificação do Mundial de Fórmula 1:

.Campeonato de pilotos:

1. Kimi Antonelli (ITA) 292 pts

2. George Russell (GBR) 211

3. Lewis Hamilton (GBR) 191

4. Lando Norris (GBR) 186

5. Charles Leclerc (MON) 167

6. Max Verstappen (HOL) 145

7. Oscar Piastri (AUS) 120

8. Isack Hadjar (FRA) 71

9. Liam Lawson (NZL) 59

10. Pierre Gasly (FRA) 41

11. Arvid Lindblad (GBR) 31

12. Franco Colapinto (ARG) 27

13. Oliver Bearman (GBR) 18

14. Gabriel Bortoleto (BRA) 10

15. Nico Hülkenberg (ALE) 7

16. Carlos Sainz (ESP) 6

17. Alexander Albon (TAI) 5

18. Esteban Ocon (FRA) 3

19. Fernando Alonso (ESP) 3

20. Yuki Tsunoda (JAP) 1

21. Lance Stroll (CAN) 0

22. Valtteri Bottas (FIN) 0

23. Sergio Pérez (MEX) 0

.Campeonato de construtores:

1. Mercedes 503 pts

2. Ferrari 358

3. McLaren-Mercedes 306

4. Red Bull 230

5. Racing Bulls-Red Bull 77

6. Alpine-Mercedes 68

7. Haas-Ferrari 21

8. Audi 17

9. Williams-Mercedes 11

10. Aston Martin-Honda 3

11. Cadillac-Ferrari 0

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