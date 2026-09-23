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Rio de Janeiro bate recorde de chuvas em setembro

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AFP
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Repórter
23/09/2026 17:52

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O Rio de Janeiro enfrenta o mês de setembro mais chuvoso já registrado, informou nesta quarta-feira (23) o sistema de alertas da Prefeitura. O mau tempo contrasta com o clima quente tradicional na cidade.

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O Alerta Rio registrou o maior volume de chuvas para o mês de setembro desde o início das medições, em 1997, segundo mensagem enviada à AFP.

"Deu uma queda no movimento e também uma leve baixa do turismo. Acabou afetando", contou Brian Silva, 23, gerente de um restaurante na Praia de Copacabana.

Segundo especialistas, as chuvas, que também afetam outras metrópoles do Sudeste, devem-se a uma combinação de fatores climáticos, como o El Niño, que pode se tornar neste ano um dos mais intensos já registrados.

A meteorologista Estael Sias explicou que alguns estados também estão sendo atingidos por massas de ar frio procedentes da Antártida. "O El Niño que tem favorecido esses episódios extremos. É o pano de fundo neste ano."

Para alguns turistas, a chuva decepciona. "Estamos procurando museus, é a nossa única opção. E tomar café por todo o caminho em Copacabana, Ipanema", disse o holandês Flo van Raalte, 23.

O Instituto Nacional de Meteorologia também registrou um recorde de chuvas em setembro na cidade de São Paulo, onde o mau tempo piorou os congestionamentos.

"Não para nenhum dia, praticamente. Foi o mês todo, só chuva e chuva. Nunca passei por isso", contou a comerciante Tamires Marina, 33.

O país enfrentou vários eventos extremos nos últimos anos, como enchentes e secas, que especialistas associam ao aquecimento global.

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bur-das/app/nn/lb/ic

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