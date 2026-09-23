Anthropic diz que freará evolução da IA quando necessário

O diretor-executivo da Anthropic, Dario Amodei, prometeu nesta quarta-feira (23), na ONU, que desacelerará o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) quando isso for necessário para garantir a segurança de cada novo modelo lançado no mercado.

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"Reduziremos o ritmo de desenvolvimento tanto quanto for necessário para garantir que cada novo modelo de IA que lançarmos seja realmente seguro", declarou Amodei em uma mensagem de vídeo dirigida ao Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O diretor-executivo da Anthropic assumiu assim, pela primeira vez, o compromisso unilateral de desacelerar a evolução da inteligência artificial, dez dias depois de pedir uma redução coordenada do ritmo entre os grandes atores da IA, que até o momento não se concretizou.

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