Grande Mesquita de Paris dedicará sermão de sexta-feira à visita do papa

A Grande Mesquita de Paris dedicará seu sermão de sexta-feira à visita do papa Leão XIV e aos vínculos entre cristãos e muçulmanos, anunciou em um comunicado seu reitor, Chems-Eddine Hafiz, nesta quarta-feira (23).

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Hafiz deu "calorosas boas-vindas" ao pontífice e afirmou que sua viagem "transcende as fronteiras de uma única comunidade de fé". O papa chegará à França na sexta-feira para uma visita de quatro dias.

"Em uma época marcada pelas guerras, pelas divisões, pelo aumento do ódio e pelas tentações de isolamento, a visita do papa Leão XIV representa uma mensagem universal: a do diálogo, da fraternidade e da busca pela paz", afirmou o comunicado.

A nota destacou a "responsabilidade" das religiões de "fortalecer aquilo que une os seres humanos".

Hafiz afirmou que, "para saudar, nesse sentido, a visita do sumo pontífice, a Grande Mesquita de Paris dedicará um sermão específico durante a grande oração de sexta-feira, 25 de setembro".

A instituição pediu a todas as mesquitas e a todos os imames afiliados a ela na França que façam o mesmo.

O reitor da Grande Mesquita de Paris está entre os seis líderes religiosos que se reunirão com Leão XIV na segunda-feira (28), em Metz, no leste da França.

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