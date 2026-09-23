Preços do petróleo fecham em alta por falta de avanços entre EUA e Irã

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (23), depois que os investidores se mostraram céticos sobre uma retomada efetiva do diálogo entre Washington e Teerã, em um contexto de preocupação crescente com o mercado do diesel.

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Após várias sessões em baixa, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 3,86%, a 103,08 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês subiu 1,81%, a 92,16 dólares.

"O mercado moderou um pouco o entusiasmo demonstrado ontem (...) em relação ao encontro entre Irã e Estados Unidos", explicou à AFP John Kilduff, analista de petróleo da Again Capital.

Na terça-feira, em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente americano, Donald Trump, primeiro ameaçou aniquilar o Irã e depois anunciou a retomada dos diálogos com Teerã.

"O encontro durou três horas", disse Trump, ao comentar uma reunião "muito boa" e assegurando que outra conversa estava prevista "em um futuro muito próximo".

No entanto, Kilduff considera que "falta consistência nisso tudo".

As preocupações também seguem importantes no que diz respeito aos combustíveis.

Diante de preços recordes do diesel nos postos de gasolina nos Estados Unidos, "as discussões estão a todo vapor para saber se o país vai proibir as exportações de diesel", observou John Kilduff.

O site noticioso Politico informou, nesta quarta-feira, que o governo Trump estava preparando um projeto destinado a bloquear estas exportações durante 90 dias.

Donald Trump afirmou na terça-feira ter defendido essa posição. "Eu disse: 'Não vamos vender nosso diesel para o exterior'", declarou o presidente, acrescentando que uma decisão a respeito será tomada "rapidamente".

"Uma proibição das exportações seria devastadora" para a Europa, explicou Josh Michalowski, especialista neste combustível da Argus Media.

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