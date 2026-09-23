Verstappen descarta participar das 24 Horas de Le Mans em 2027

O piloto holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial de Fórmula 1, descartou nesta quarta-feira (23) a possibilidade de participar das 24 Horas de Le Mans em 2027, mas pode disputar outras corridas de resistência na Alemanha e na Bélgica.

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A Fórmula 1 divulgou na semana passada o calendário da temporada 2027 com pelo menos 24 Grandes Prêmios. No entanto, dessa vez, nem as 24 Horas de Le Mans (França), nem as 24 Horas de Nürburgring (Alemanha), nem as 24 Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica) coincidirão com um fim de semana de corrida na principal categoria do automobilismo.

Verstappen, grande entusiasta das provas de resistência, teria, portanto, portas abertas para participar desses eventos.

"Nürburgring e Spa, provavelmente; Le Mans, não. Não está na programação por enquanto", declarou o holandês em Baku, onde o Grande Prêmio do Azerbaijão de F1 começa na quinta-feira com os primeiros treinos livres.

Em maio deste ano, Verstappen participou das 24 Horas de Nürburgring, no lendário circuito alemão, mas teve que abandonar a prova devido a um problema mecânico quando sua equipe liderava.

As 24 Horas de Nürburgring estão programadas para os dias 29 e 30 de maio de 2027, entre os Grandes Prêmios do Canadá e de Mônaco, enquanto as 24 Horas de Spa serão realizadas no último fim de semana de junho, entre os Grandes Prêmios de F1 de Portugal e da Grã-Bretanha.

As 24 Horas de Le Mans, considerada a prova mais importante do automobilismo de resistência, serão disputadas no ano que vem no fim de semana de 12 e 13 de junho. No entanto, para os estreantes na competição, são organizadas sessões de testes programadas para o fim de semana do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1.

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