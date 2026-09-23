Relatório adverte sobre aumento de ataques a navios mercantes no Mar Negro

Pelo menos 45 embarcações da marinha mercante foram atacadas nos últimos 12 meses em regiões do Mar Negro que anteriormente não eram consideradas expostas ao conflito entre Rússia e Ucrânia, indicou nesta quarta-feira (23) a empresa especializada em análises de riscos Ambrey.

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Nenhum ataque foi registrado nestas áreas durante os 12 meses anteriores, sinalizou no documento desta empresa.

A companhia destacou que os ataques, agora mais afastados das costas russa e ucraniana, estão levando as seguradoras a elevar os níveis de riscos nestas regiões.

Mais de 70% dos ataques registrados ocorreram depois de 1º de julho, segundo o relatório.

Na semana passada, a organização marítima de seguros JWC, sediada em Londres, adicionou o Mar Negro à sua lista de áreas consideradas de alto risco de guerra, terrorismo ou outros perigos.

Esta região inclui as zonas econômicas exclusivas de Turquia, Romênia, Bulgária e Geórgia, mas não suas águas territoriais, mais próximas da costa.

"A inclusão destas zonas na lista reflete que a guerra já ultrapassou as águas russas e ucranianas", afirmou em um comunicado Tomas Alexa, especialista da Ambrey, que registrou pelo menos 156 navios mercantes atacados em águas russas e ucranianas entre 1º de julho e 21 de setembro, contra 12 no mesmo período do ano anterior.

Também houve 139 ataques contra portos nesse mesmo período, ante 21 um ano antes.

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