Manchester United registra novo déficit, apesar de receita recorde

O Manchester United anunciou nesta quarta-feira (23) um déficit de 43 milhões de libras esterlinas (R$ 292 milhões na cotação atual) no último ano fiscal, apesar de ter registrado uma receita recorde.

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Ao final do exercício econômico 2025-2026, em 30 de junho deste ano, o clube registrou receitas de 677,6 milhões de libras (R$ 4,6 bilhões), um aumento de 1,7%.

No entanto, a dívida do United aumentou pelo sétimo ano consecutivo, uma vez que os cortes de despesas operacionais realizados pelo coproprietário Jim Ratcliffe não compensaram o valor desembolsado para demitir o técnico português Rúben Amorim.

Segundo as contas apresentadas, o clube teve despesas excepcionais no valor de 8,2 milhões de libras (R$ 55,8 milhões), a maior parte destinada a pagar Amorim, demitido em janeiro devido aos maus resultados da equipe.

De acordo com a imprensa britânica, o custo da rescisão do treinador e de seus auxiliares foi estimado em 16,7 milhões de libras (R$ 113,7 milhões), mas o contrato do português estipulava que o valor seria reduzido caso ele assinasse com outro clube.

Amorim foi contratado pelo Milan em junho deste ano.

Com a chegada de Michael Carrick ao comando da equipe, o Manchester United entrou nos trilhos e conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões.

Embora o clube tenha recebido quase 20% a mais em direitos de transmissão pelo terceiro lugar no Campeonato Inglês (no ano anterior havia terminado em 15º), as receitas comerciais e as provenientes dos dias de jogo caíram cerca de 5% em uma temporada na qual o United não participou de competições europeias.

O clube também desembolsou 63,5 milhões de libras (R$ 432,4 milhões) na aquisição de terrenos adjacentes a Old Trafford, onde planeja construir um novo estádio com capacidade para 100 mil pessoas.

Desde que se tornou coproprietário do Manchester United, em fevereiro de 2024, o magnata Jim Ratcliffe implementou amplas medidas de redução de gastos, muitas delas impopulares, como cortes de pessoal.

O time não começou bem a nova temporada, apesar de ter contratado vários jogadores novos na última janela de transferências.

O United somou apenas cinco pontos nas primeiras cinco rodadas do Campeonato Inglês, igualando o pior início da história do clube, e foi eliminado na semana passada da Copa da Liga Inglesa.

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