Harvey Weinstein é condenado a 15 anos de prisão por agressão sexual

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein foi condenado a 15 anos de prisão, nesta quarta-feira (23), em Nova York, na repetição do julgamento por agressão sexual contra uma ex-assistente de produção.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Weinstein, de 74 anos, obrigou Miriam Haley a lhe praticar sexo oral em 2006. Haley foi uma das mulheres que processaram o fundador da Miramax, produtora de filmes como "Pulp Fiction - Tempo de Violência" e "Shakespeare Apaixonado".

O ex-magnata de Hollywood foi condenado em 2020 a 23 anos de prisão por esta agressão, mas um tribunal de apelação anulou o julgamento quatro anos depois por razões processuais.

Em junho do ano passado, Weinstein foi declarado novamente culpado em um novo julgamento.

Em um tribunal de Nova York lotado de jornalistas e de público, entre o qual estava a própria Haley, o condenado pediu clemência.

"Não sou um homem violento, tenham um pouco de piedade", disse Weinstein, em cadeira de rodas devido a problemas de saúde. "Peço desculpas sinceras a todas as pessoas às quais prejudiquei", acrescentou.

Seu porta-voz, Juda Engelmayer, disse à AFP que tinha previsto recorrer da sentença e da pena.

"É difícil não chegar à conclusão de que Harvey Weinstein é condenado não só pelo crime pelo qual foi declarado culpado, mas por quem é e pelo que seu nome chegou a representar", afirmou, fazendo alusão ao movimento #MeToo.

- "Ele tinha tudo" -

Nesta quarta-feira, o juiz Curtis Farber definiu Weinstein como um "predador sexual", que não assumiu a responsabilidade por seus atos.

"Ele tinha tudo. Seu legado podia ter se consolidado com grandeza. Mas pôs tudo a perder ao agredir Miriam Haley", acrescentou o magistrado.

Após a audiência, Haley se disse "contente" pela condenação "justa" imposta a Weinstein.

Minutos antes, a vítima declarou ao juiz que a agressão sofrida representou para ela uma "pena de prisão perpétua" e que sofria de transtorno de estresse pós-traumático.

A Promotoria tinha pedido 20 anos de prisão para Weinstein, enquanto seus advogados advertiram que uma sentença mais longa provavelmente resultaria em sua morte na prisão.

Weinstein conhecerá em breve a nova sentença que a justiça do estado da Califórnia vai lhe impor por ter violentado e agredido sexualmente uma atriz em um quarto de hotel em Los Angeles em 2013, depois que uma corte de apelação confirmou em junho sua culpa, mas anulou a pena de 16 anos de prisão.

Por outro lado, em maio, um juiz de Nova York declarou nulo o julgamento contra ele pela suposta agressão sexual contra a atriz Jessica Mann depois que o júri não conseguiu chegar a um veredicto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pel-bjt/acb/dga/mel/lbf/mvv/yr