Cristiano Ronaldo diz que não pensa em aposentadoria da seleção portuguesa

Cristiano Ronaldo afirmou nesta quarta-feira (23) que está concentrado apenas no presente e evitou fazer previsões sobre quando se aposentará da seleção de Portugal, na véspera da estreia da equipe na Liga das Nações da Uefa, contra o País de Gales.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Aos 41 anos, CR7 prefere pensar a curto prazo e continua perseguindo o objetivo de chegar aos 1.000 gols na carreira, uma marca que está próximo de alcançar, já que soma 979 gols em todas as competições.

"Já não tenho idade para pensar no futuro. Para mim, o presente é o mais importante", afirmou o jogador aos jornalistas, algumas semanas depois de ter admitido que "provavelmente" estava na última temporada de sua carreira.

"Já disse que quero chegar a isso e vou chegar, mas não é uma obsessão", disse o astro sobre a marca de 1.000 gols, acrescentando que gostaria de batê-la vestindo a camisa da seleção portuguesa.

"Seria a cereja do bolo. Marcar o milésimo gol pela seleção seria uma forma de coroar essa bela história", acrescentou.

Sobre a chegada de Jorge Jesus à seleção, Critiano afirmou que é o "início de uma nova era" e que a contratação do veterano técnico foi "a decisão perfeita".

Jorge Jesus, que trabalhou com CR7 no ano passado no Al-Nassr, substituiu no cargo o espanhol Roberto Martínez, que deixou o comando da seleção portuguesa após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 para a Espanha.

Portugal, campeão da Liga das Nações em 2019 e 2025, inicia a defesa do seu título contra os galeses em Lisboa.

Jorge Jesus confirmou que Cristiano Ronaldo será titular: "Ele joga amanhã [quinta-feira] e espero que marque logo um ou dois gols. Depois, vou substituí-lo".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lf/tsc/chc/dr/ag/cb