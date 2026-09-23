Soldado israelense ferido em ataque com veículo na Cisjordânia
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Um soldado israelense ficou gravemente ferido nesta quarta-feira (23) em um ataque com veículo contra um posto de controle na Cisjordânia ocupada, informaram as autoridades israelenses, que acrescentaram que o motorista morreu.
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O ataque ocorreu em um posto de controle israelense perto do assentamento judaico de Beit Horon, a oeste de Ramallah.
"Um soldado ficou ferido e está recebendo tratamento médico", afirmou a polícia israelense em um comunicado, acrescentando que o agressor jogou seu veículo contra uma policial e o soldado que realizavam verificações de veículos, antes de ser morto.
A vítima, um soldado na casa dos 30 anos, está "em estado grave" e "inconsciente", disse a Magen David Adom, equivalente israelense da Cruz Vermelha, em um comunicado.
O Ministério da Saúde palestino informou que um palestino de 29 anos foi morto pelo Exército israelense na mesma área.
O ataque ocorre em meio a tensões crescentes com a proximidade das eleições legislativas de Israel e com a escalada de atos de violência por parte de colonos na Cisjordânia ocupada.
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