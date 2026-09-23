Marinheiro indiano morre em ataque contra navio mercante no Estreito de Ormuz

Um marinheiro indiano morreu em um ataque contra um navio mercante no Estreito de Ormuz, informaram autoridades de Omã e da Índia nesta quarta-feira (23).

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A Marinha de Omã informou que retirou 27 tripulantes do navio CAPE DAO, de bandeira de Antígua e Barbuda, após um ataque que "provocou um incêndio e a morte de um membro da tripulação".

O Ministério das Relações Exteriores da Índia afirmou que a vítima era um marinheiro indiano.

O Estreito de Ormuz está bloqueado desde que a guerra no Oriente Médio começou, em fevereiro, com os ataques israelenses e americanos contra o Irã.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, declarou nesta quarta-feira perante a ONU que seu governo não permitiria que o Estreito de Ormuz fosse usado para realizar agressões contra seu país.

"Não podemos permitir que alguns tenham livre acesso e defendam seus interesses por essa via de navegação enquanto, ao mesmo tempo, utilizam essa via para nos impor sua agressão", afirmou Pezeshkian perante a Assembleia Geral da organização.

Pelo Estreito de Ormuz passava 20% da produção mundial de petróleo. Desde o início do conflito, o Mar Vermelho se tornou uma rota alternativa para o transporte de petróleo, mas a tomada do Estreito de Bab el-Mandeb por combatentes huthis pró-Irã dificultou as operações de navegação nessa via.

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