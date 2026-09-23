Marinheiro indiano morre em ataque contra navio mercante no Estreito de Ormuz
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Um marinheiro indiano morreu em um ataque contra um navio mercante no Estreito de Ormuz, informaram autoridades de Omã e da Índia nesta quarta-feira (23).
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A Marinha de Omã informou que retirou 27 tripulantes do navio CAPE DAO, de bandeira de Antígua e Barbuda, após um ataque que "provocou um incêndio e a morte de um membro da tripulação".
O Ministério das Relações Exteriores da Índia afirmou que a vítima era um marinheiro indiano.
O Estreito de Ormuz está bloqueado desde que a guerra no Oriente Médio começou, em fevereiro, com os ataques israelenses e americanos contra o Irã.
O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, declarou nesta quarta-feira perante a ONU que seu governo não permitiria que o Estreito de Ormuz fosse usado para realizar agressões contra seu país.
"Não podemos permitir que alguns tenham livre acesso e defendam seus interesses por essa via de navegação enquanto, ao mesmo tempo, utilizam essa via para nos impor sua agressão", afirmou Pezeshkian perante a Assembleia Geral da organização.
Pelo Estreito de Ormuz passava 20% da produção mundial de petróleo. Desde o início do conflito, o Mar Vermelho se tornou uma rota alternativa para o transporte de petróleo, mas a tomada do Estreito de Bab el-Mandeb por combatentes huthis pró-Irã dificultou as operações de navegação nessa via.
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