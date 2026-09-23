Comércios fechados em cidade turística da Colômbia após violência do narcotráfico
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A cidade de Santa Marta, na costa caribenha da Colômbia, amanheceu nesta quarta-feira (23) com comércios fechados, aulas suspensas e ruas desertas após uma onda de ataques desencadeada pela morte de um líder de uma gangue do tráfico de drogas.
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A AFP obteve imagens de veículos incendiados após o ataque de homens armados no dia anterior, o que levou o presidente, Abelardo de la Espriella, a militarizar a cidade turística.
O caos se seguiu ao anúncio do presidente, na segunda-feira, de que a polícia e a força aérea haviam matado membros das autoproclamadas Autodefesas Conquistadoras da Sierra Nevada (ACSN), um grupo armado com raízes paramilitares que lucra com extorsão e tráfico de cocaína.
O presidente afirmou que, entre os 13 "narcoterroristas" mortos, estava o segundo em comando da ACSN, conhecido como "Cholo".
"Esperávamos represálias (...) e elas foram mínimas", disse o prefeito de Santa Marta, Carlos Pinedo, em entrevista à Rádio Caracol nesta quarta-feira.
Ele observou que 600 policiais e 500 soldados foram mobilizados para a cidade, que serve como porta de entrada para o Parque Nacional Natural Tayrona, uma Reserva da Biosfera da Unesco e um destino popular para turistas estrangeiros.
De la Espriella, que assumiu o cargo no mês passado prometendo "cadeia ou túmulo" para criminosos, percorreu as ruas de Santa Marta na terça-feira vestindo um colete à prova de balas e portando uma pistola.
"Vou mandá-los para o inferno em um saco", declarou em um vídeo publicado no X.
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