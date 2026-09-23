Meia dinamarquês Christian Eriksen rescinde com o Wolfsburg

O meia dinamarquês Christian Eriksen e o Wolfsburg chegaram a um acordo para uma rescisão de contrato, anunciou o clube da segunda divisão alemã nesta quarta-feira (23).

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O jogador de 34 anos, que chegou à equipe em setembro de 2025, tinha vínculo até junho de 2027.

No entanto, em sua primeira temporada, o Wolfsburg foi rebaixado após perder um mata-mata de ida e volta para o Paderborn.

No dia 7 de junho, Eriksen desmaiou em campo durante um amistoso da Dinamarca contra a Ucrânia.

Ele ficou desacordado por "um breve instante", explicou na ocasião a Federação Dinamarquesa de Futebol, e foi retirado do campo "consciente".

O susto fez lembrar a parada cardíaca que Eriksen sofreu em 12 de junho de 2021, durante um jogo da Eurocopa entre Dinamarca e Finlândia.

Algum tempo depois, o jogador teve implantado um desfibrilador subcutâneo para que pudesse retomar a carreira.

Ele teve que deixar a Inter de Milão, já que esse dispositivo médico é proibido para a prática de futebol profissional na Itália.

Eriksen então fez as malas para a Inglaterra, onde jogou por Brentford e Manchester United, antes de chegar ao Wolfsburg.

Após o novo problema médico sofrido em junho, o clube alemão conversou com o jogador para saber quais eram seus planos para o futuro.

"Para nós, estava claro que a decisão cabia ao Christian. Queríamos dar a ele a liberdade em uma situação tão especial e atendemos seu desejo de rescindir o contrato", disse o diretor esportivo do Wolfsburg, Dieter Hecking.

Eriksen, por sua vez, disse estar "feliz" por ter chegado a um acordo com sua agora ex-equipe.

"No momento, é importante para mim estar perto da minha família na Dinamarca", afirmou.

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