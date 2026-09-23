Mbappé volta a treinar dois dias antes da estreia da França na Liga das Nações

O capitão da seleção da França, Kylian Mbappé, recuperado de uma gripe, treinou normalmente com o restante do grupo nesta quarta-feira (23), dois dias antes da estreia da equipe na Liga das Nações da Uefa.

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Mbappé, que não participou do treino aberto ao público na terça-feira em Clairefontaine, participou de uma intensa sessão de trabalho tático de cerca de 45 minutos, informou a comissão técnica dos 'Bleus'.

A seleção francesa, agora sob o comando de Zinedine Zidane, enfrentará a Turquia na próxima quinta-feira, em Istambul, pela primeira rodada da Liga das Nações.

Depois da estreia contra os turcos, a França fará outros três jogos nesta primeira convocação da era Zidane: contra a Bélgica, em Bruxelas, no dia 28 de setembro, e depois em casa contra Itália e novamente contra a Bélgica, nos dias 2 e 5 de outubro, no Stade de France.

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