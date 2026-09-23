Almada e Foyth são cortados da seleção argentina por lesão

O meia-atacante Thiago Almada e o zagueiro Juan Foyth foram cortados por lesão da seleção argentina para os três amistosos da equipe nos próximos dias, informou nesta quarta-feira (23) a Associação do Futebol Argentino (AFA).

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Os dois vão desfalcar a 'Albiceleste' nos primeiros jogos desde que a derrota na final da Copa do Mundo de 2026 para a Espanha, em 19 de julho.

Almada sofreu uma lesão muscular na perna esquerda no sábado, na derrota do River Plate para o Huracán pelo Campeonato Argentino.

O jogador de 25 anos já era desfalque certo para o primeiro amistoso contra a Bolívia, na próxima quarta-feira, em Córdoba, após ter sido suspenso por um jogo devido aos incidentes ocorridos após a final do Mundial.

Almada, no entanto, estava liberado para enfrentar Burkina Faso, no dia 3 de outubro, e o Benin, no dia 6, ambos no estádio Monumental, em Buenos Aires.

Messi, aos 39 anos, se despedirá da seleção no terceiro confronto.

Foyth, por sua vez, sofre com um desconforto muscular que o afeta neste início de temporada no Villarreal, da Espanha.

O zagueiro de 28 anos retornava à equipe de Lionel Scaloni após não disputar a Copa do Mundo devido a uma ruptura do tendão de Aquiles do pé esquerdo.

A AFA não informou se ambos os jogadores serão substituídos.

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