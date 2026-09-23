OEA convoca reunião extraordinária de chanceleres sobre Nicarágua

O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) convocou, nesta quarta-feira (23), uma reunião extraordinária dos ministros das Relações Exteriores da região sobre a Nicarágua, prevista para 2 de outubro.

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A "reunião de consulta", um instrumento pouco comum na organização, servirá para examinar "as ações apropriadas" contra a Nicarágua, segundo a resolução aprovada por consenso.

O país centro-americano é governado com mão de ferro pelo ex-guerrilheiro de esquerda Daniel Ortega e sua esposa Rosario Murillo. O forte controle sobre a sociedade aumentou após os protestos de 2018, que deixaram cerca de 300 mortos, segundo a ONU.

Devido à repressão desencadeada após as mobilizações, a oposição é praticamente nula no país, onde acaba de ser aprovada uma reforma que proíbe a participação eleitoral de partidos contrários ao governo.

A última reunião de chanceleres da OEA (com 34 países-membros ativos) ocorreu em 2019, para examinar a situação na Venezuela.

A Nicarágua deixou a organização em novembro de 2023, devido à pressão diplomática dos Estados-membros.

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