União Africana pede 'desescalada imediata' no norte da Etiópia

A União Africana (UA) apelou, nesta quarta-feira (23), à "máxima contenção e à desescalada imediata" no norte da Etiópia, onde os combates aumentam o risco de uma nova guerra em grande escala.

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As forças das autoridades rebeldes do Tigré tomaram o controle dos aeroportos desse estado regional nesta quarta-feira, que antes eram protegidos pela polícia federal, e estão em confronto com o exército federal etíope na região vizinha de Afar, assim como na fronteira com a região de Amhara.

Em comunicado, o presidente da Comissão da União Africana, Mahamoud Ali Yusuf, expressou sua "profunda preocupação", particularmente "com o ressurgimento das tensões e a escalada militar no norte da Etiópia, incluindo a tomada e ocupação dos aeroportos de Mekele, Axum e Shire, e a detenção de funcionários federais pela Frente de Libertação do Povo de Tigré (TPLF)".

Yusuf pediu "máxima contenção e uma desescalada imediata" e expressou sua preocupação com relatos de "intensificação das hostilidades em algumas áreas do sul do Tigré e da região de Afar".

Ele também mencionou "novas alianças políticas e militares" que correm o risco de "comprometer o progresso alcançado no silenciamento das armas" no norte da Etiópia.

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