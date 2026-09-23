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Milei diz que ONU é 'organização inútil' que alimenta 'casta de parasitas'

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AFP
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Repórter
23/09/2026 13:28

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A ONU é um organismo "inútil", que alimenta "uma casta de parasitas", disse, nesta quarta-feira (23), o presidente argentino, Javier Milei, durante seu discurso na Assembleia Geral da organização, em Nova York. 

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O mandatário de direita também criticou a inação do organismo multilateral na disputa com o Reino Unido sobre as Ilhas Malvinas, sua atuação na pandemia de 2020 e se opôs ao controle estatal da inteligência artificial. 

A ONU "se tornou uma organização inútil, que só serve para alimentar uma casta de parasitas fatalmente arrogantes, disfarçados de burocratas bem-intencionados", declarou Milei em seu discurso. 

"Aqueles que deveriam garantir a segurança coletiva e os direitos humanos fracassaram em sua tarefa e, em seu lugar, permitiram o caos, a violência e o terrorismo internacional", prosseguiu. 

Milei referiu-se à histórica reivindicação da Argentina sobre as Ilhas Malvinas, nas mãos dos britânicos desde 1833, e às operações de extração de petróleo autorizadas por Londres perto do arquipélago, que segundo Buenos Aires desafiam uma resolução da ONU de meio século atrás. 

"Aqueles que seguem as regras não têm qualquer recompensa por fazê-lo, enquanto os que as descumprem não recebem a menor represália. Por isso, a questão das Malvinas não é apenas entre a Argentina e o Reino Unido, também coloca uma pergunta sobre a capacidade desta organização de fazer valer suas próprias resoluções", disse.

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bur-lm-sa/mel/mvv/aa

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