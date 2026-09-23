Internacional anuncia Eduardo Baptista como novo técnico
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O Internacional de Porto Alegre anunciou nesta quarta-feira (23) Eduardo Baptista como novo técnico, após a demissão do uruguaio Paulo Pezzolano em plena luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
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O novo treinador chega ao Colorado com contrato até o fim do ano, informou o clube gaúcho.
Aos 56 anos, Eduardo Baptista tem passagens por grandes clubes como Palmeiras e Fluminense, e assume o Inter depois de deixar o Criciúma, que está disputando a Série B.
Pezzolano foi demitido após a derrota para o São Paulo por 1 a 0 no último sábado, que deixou o Internacional em 18º na tabela do Brasileirão com 28 pontos em 28 rodadas.
O Colorado tem um ponto a menos que o arquirrival Grêmio (17º) e ambos estão atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Vasco (16º), com 31 pontos.
Eduardo Baptista fará sua estreia à frente do Inter em casa contra o Corinthians, no dia 7 de outubro, após a pausa da data Fifa.
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