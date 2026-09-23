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Trump e Rodríguez conversaram sobre reestruturação da dívida venezuelana, afirma Rubio

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AFP
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Repórter
23/09/2026 13:08

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A reestruturação da dívida venezuelana foi um dos temas "chave" da primeira reunião entre os presidentes Donald Trump e Delcy Rodríguez, declarou nesta quarta-feira (23) o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

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"Ainda há muito a arrumar para que a Venezuela tenha sucesso. Falamos sobre os passos que faltam para que isso aconteça. A reestruturação da dívida é chave para ele", disse Rubio a jornalistas.

"Queremos ser úteis nesse sentido. Tem que ser feita da maneira correta", acrescentou. 

O nível da dívida soberana da Venezuela é objeto de debate. O país sul-americano rompeu relações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) em 2019 e só as retomou recentemente, de modo que os dados macroeconômicos aceitos por instituições internacionais são provisórios.

Segundo a organização Transparência Venezuela, esta dívida girava em torno de 164 bilhões de dólares no fim de 2024 (1 trilhão de reais na cotação da época).

A reunião entre os mandatários foi a primeira desde que Rodríguez assumiu o poder após a captura do presidente Nicolás Maduro, em janeiro. 

Trump a convidou para uma conversa à parte durante uma recepção oficial a todos os líderes que participam da Assembleia Geral da ONU, em um hotel em Nova York. 

"Foi uma reunião curta, mas importante", centrada na recuperação econômica e nos passos para concretizar a transição política, disse Rubio.

Rodríguez a qualificou como "histórica" em uma mensagem no Telegram, na qual publicou uma foto.

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jz/lbf/yr/aa

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