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Isack Hadjar renova contrato com a Red Bull para 2027

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AFP
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Repórter
23/09/2026 12:33

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O piloto francês Isack Hadjar continuará sendo companheiro do holandês Max Verstappen na Red Bull na temporada 2027 da Fórmula 1, anunciou a escuderia austríaca nesta quarta-feira (23).

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Hadjar, de 21 anos, vem tendo um bom desempenho em seu ano de estreia na equipe, após ser promovido com uma sólida campanha como novato na Racing Bulls em 2025.

O jovem francês ficou de fora das últimas três corridas devido a uma lesão no punho, mas ainda assim é o oitavo colocado no campeonato de pilotos com 71 pontos, com uma sequência de sete Grandes Prêmios consecutivos terminando entre os seis primeiros, incluindo um pódio em Mônaco.

"Consegui justificar a confiança que depositaram em mim. Procuro sempre ouvir, aprender e exigir mais de mim mesmo a cada dia, e isso só faz com que eu fique ainda mais ansioso com o que está por vir", declarou Hadjar, citado em comunicado.

O francês disse estar "consciente do privilégio que é pilotar para uma equipe tão incrível ao lado de um tetracampeão mundial como Max".

Hadjar voltará à ação neste fim de semana, no GP do Azerbaijão.

Com Verstappen, que também renovou recentemente até 2030, a Red Bull garante sua dupla para o Mundial do ano que vem.

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bdx/jc/giv/mcd/pc/cb/aa

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