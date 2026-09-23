Isack Hadjar renova contrato com a Red Bull para 2027

O piloto francês Isack Hadjar continuará sendo companheiro do holandês Max Verstappen na Red Bull na temporada 2027 da Fórmula 1, anunciou a escuderia austríaca nesta quarta-feira (23).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Hadjar, de 21 anos, vem tendo um bom desempenho em seu ano de estreia na equipe, após ser promovido com uma sólida campanha como novato na Racing Bulls em 2025.

O jovem francês ficou de fora das últimas três corridas devido a uma lesão no punho, mas ainda assim é o oitavo colocado no campeonato de pilotos com 71 pontos, com uma sequência de sete Grandes Prêmios consecutivos terminando entre os seis primeiros, incluindo um pódio em Mônaco.

"Consegui justificar a confiança que depositaram em mim. Procuro sempre ouvir, aprender e exigir mais de mim mesmo a cada dia, e isso só faz com que eu fique ainda mais ansioso com o que está por vir", declarou Hadjar, citado em comunicado.

O francês disse estar "consciente do privilégio que é pilotar para uma equipe tão incrível ao lado de um tetracampeão mundial como Max".

Hadjar voltará à ação neste fim de semana, no GP do Azerbaijão.

Com Verstappen, que também renovou recentemente até 2030, a Red Bull garante sua dupla para o Mundial do ano que vem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bdx/jc/giv/mcd/pc/cb/aa