Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA convida Putin para cúpula do G20 em dezembro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/09/2026 12:21

compartilhe

Os Estados Unidos convidaram o presidente russo, Vladimir Putin, para participar da cúpula do G20 em Miami, em dezembro, anunciou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, nesta quarta-feira (23). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Para resolver problemas, é preciso dialogar com pessoas com quem se discorda ou com quem se tem divergências. Por isso, convidamos o presidente Putin para o G20. Acreditamos que esta será uma oportunidade para ele dialogar não apenas com o presidente, mas também com outros líderes mundiais. Esperamos que ele aceite o convite", disse Rubio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lb-gw/acb/mel/dga/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay