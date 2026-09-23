EUA convida Putin para cúpula do G20 em dezembro

Os Estados Unidos convidaram o presidente russo, Vladimir Putin, para participar da cúpula do G20 em Miami, em dezembro, anunciou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, nesta quarta-feira (23).

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"Para resolver problemas, é preciso dialogar com pessoas com quem se discorda ou com quem se tem divergências. Por isso, convidamos o presidente Putin para o G20. Acreditamos que esta será uma oportunidade para ele dialogar não apenas com o presidente, mas também com outros líderes mundiais. Esperamos que ele aceite o convite", disse Rubio.

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