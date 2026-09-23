'Fomos vítimas de terrorismo', diz presidente do Irã na ONU

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, declarou perante a ONU, nesta quarta-feira (23), que seu país foi vítima de terrorismo, referindo-se à ofensiva militar dos EUA e de Israel em seu território.

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"Fomos vítimas de terrorismo. Venho de um Irã onde nosso estimado líder supremo foi assassinado sem qualquer fundamento legal ou motivo. Venho de um Irã onde, na realidade, bombardearam uma escola", disse Pezeshkian à Assembleia Geral da ONU.

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