Justiça francesa confirma julgamento de jogador marroquino Achraf Hakimi por estupro

O Tribunal de Cassação confirmou nesta quarta-feira (23) o julgamento do jogador marroquino Achraf Hakimi por estupro, informou uma fonte judicial à AFP.

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O atleta do Paris Saint-Germain, que sempre negou as acusações de ter agredido sexualmente uma jovem em 2023, havia recorrido da decisão de levar o caso a julgamento, proferida em meados de junho pelo Tribunal de Apelação de Versalhes.

Procurada pela AFP, a advogada do jogador, Fanny Colin, não respondeu de imediato ao pedido de comentário sobre esta decisão judicial.

Por sua vez, a defensora da denunciante declarou que sua cliente "está decidida a obter justiça" e "lutará até o fim", afirmou Rachel-Flore Pardo em um comunicado enviado à AFP.

Segundo a decisão do tribunal de apelação proferida em junho, à qual a AFP teve acesso, a jovem, que então tinha 24 anos, relatou ter conhecido o jogador em janeiro de 2023 no Instagram e ter ido à casa dele em um táxi solicitado pelo atleta, na noite de 24 de fevereiro de 2023.

No dia seguinte, ela foi à delegacia e explicou aos agentes que o marroquino a havia beijado e tocado sem seu consentimento antes de estuprá-la. Em seguida, ela teria conseguido afastá-lo e pôde entrar em contato com uma amiga por mensagem, que foi buscá-la.

Hakimi, nascido em Madri há 27 anos, foi indiciado dias depois, em 2 de março.

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