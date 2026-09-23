Companhias aéreas iranianas suspendem voos após endurecimento das sanções dos EUA

As companhias aéreas iranianas foram obrigadas a cancelar alguns de seus voos internacionais nesta quarta-feira (23), após os Estados Unidos endurecerem as sanções contra o setor de aviação do Irã.

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Um agente de viagens em Teerã disse à AFP que os voos para Bagdá, Mascate, Catar, Geórgia e Azerbaijão foram suspensos, embora as rotas para outros destinos, incluindo a China, permanecessem disponíveis.

Como parte da campanha de pressão econômica contra o Irã, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou na segunda-feira que, a partir desta quarta-feira, as companhias aéreas iranianas estariam proibidas de voar para o exterior.

Se um voo iraniano pousar em outro país, este país ficará proibido de reabastecê-lo, prestar serviços operacionais ou vender passagens para essa companhia aérea.

Os Estados Unidos alertaram que as empresas que violarem essas sanções serão excluídas do sistema financeiro americano.

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