'Vou bater de novo mil vezes', diz Bruno Guimarães após virar a página de pênalti perdido na Copa

"Eu vou bater de novo mil vezes", disse nesta quarta-feira (23) o meio-campista Bruno Guimarães para virar a página do pênalti perdido na derrota da Seleção Brasileira pela Noruega por 2 a 1, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

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O jogador do Arsenal está de volta à equipe para os primeiros amistosos após a eliminação no torneio.

O Brasil enfrentará a Austrália na sexta-feira em Townsville e na terça-feira, em Brisbane. Também jogará contra a Índia em 3 de outubro, em Calcutá.

"Perder um pênalti faz parte do futebol, mas a gente nunca está pronto para isso acontecer (...) é uma ferida, é uma cicatriz. Está muito recente, ainda me dói", mas "que eu possa aprender com os meus erros", disse o atleta sobre não ter marcado o gol enquanto a partida ainda estava em 0 a 0.

"Se tivesse outro pênalti e fosse delegado a mim, eu não vou me esconder. Eu vou bater de novo mil vezes se tiver que fazer, porque representar essa camisa, representa tudo para mim", acrescentou durante uma coletiva de imprensa em Brisbane, onde a equipe de Carlo Ancelotti está concentrada.

Guimarães saiu em defesa de um de seus companheiros, Vinícius Júnior, por este último não ter cobrado o pênalti.

"Eu fui o cara escolhido para bater", enfatizou.

O retorno à Seleção coincide com um momento de mudança para ele na Inglaterra, onde acabou de chegar ao Arsenal vindo do Newcastle, em uma negociação estimada pela imprensa em 87,5 milhões de euros (512 milhões de reais, na cotação atual).

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