Irã e inteligência artificial na agenda da Assembleia Geral da ONU

O Irã será o centro das atenções nas discussões diplomáticas em Nova York nesta quarta-feira (23), com um discurso de seu presidente, Masoud Pezeshkian, que prometeu "defender firmemente" as posições de seu país na ONU.

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A inteligência artificial e seus riscos para a segurança global serão o outro tema principal do dia.

Uma reunião do Conselho de Segurança está agendada para as 15h00 (16h00 no horário de Brasília), com a participação de Sam Altman e Dario Amodei, líderes da OpenAI e da Anthropic, e Clément Delangue, da plataforma Hugging Face.

O discurso do presidente iraniano nesta manhã será acompanhado de perto pela comunidade internacional. Seu pronunciamento ocorre um dia após o presidente americano, Donald Trump, anunciar a retomada do diálogo com Teerã, em uma tentativa de pôr fim à guerra após os ataques dos EUA e de Israel contra o Irã.

Até o momento, o governo Trump não conseguiu chegar a um acordo com a República Islâmica, enquanto os efeitos do conflito se espalharam por todo o Oriente Médio e se concentram no bloqueio do Estreito de Ormuz imposto por Teerã.

Além disso, as tensões sobre as repercussões econômicas globais do conflito aumentaram nas últimas semanas devido ao apoio iraniano aos houthis no Mar Vermelho.

Os houthis consolidaram seu controle sobre o Estreito de Bab el-Mandeb, outro via crucial para o fluxo de hidrocarbonetos, o que levou a uma nova alta nos preços do petróleo.

- Conversas indiretas -

Pezeshkian chegou a Nova York na terça-feira, após uma reunião entre o enviado dos EUA, Steve Witkoff, e o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi.

Segundo a emissora estatal Irib, Araghchi transmitiu ao seu homólogo as condições de Teerã para a reabertura do Estreito de Ormuz.

Witkoff explicou posteriormente que houve conversas indiretas entre autoridades iranianas e americanas por meio de intermediários durante boa parte do dia, à margem da Assembleia Geral.

Em seu discurso na tribuna da ONU, Trump disse que tinha a opção de mandar o Irã "para o inferno" se não chegar a um acordo.

"Espero que tomem as decisões certas antes que seja tarde demais", acrescentou o republicano mais tarde, em outra reunião com líderes do Oriente Médio.

Entre os inúmeros conflitos ao redor do mundo, a guerra da Rússia contra a Ucrânia será mais uma vez abordada pela diplomacia internacional. Uma reunião do Conselho de Segurança está agendada para as 11h00 (12h00 em Brasília), enquanto o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, discursará à tarde.

Os chefes da diplomacia de EUA e da Rússia, Marco Rubio e Serguei Lavrov, têm uma reunião agendada para a manhã.

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