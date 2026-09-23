Rebeldes do norte da Etiópia tomam controle de aeroporto e enfrentam militares

Os rebeldes da região de Tigré, no norte da Etiópia, tomaram o controle de um aeroporto estratégico na área e entraram em confronto com as forças federais na província vizinha de Afar, informaram nesta quarta-feira (23) à AFP fontes das forças de segurança e locais.

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A Frente de Libertação do Povo de Tigré (TPLF) travou uma guerra civil devastadora contra o governo federal entre 2020 e 2022, um conflito que matou quase 600.000 pessoas, segundo estimativas da União Africana.

Confrontos esporádicos nos últimos meses provocaram o temor de um retorno do conflito. No domingo, a TPLF anunciou que se uniu a uma nova aliança de grupos armados antigovernamentais de todo o país.

"Desde a noite passada acontecem combates em Abala e Erebti (em Afar) entre a TPLF e as forças federais. Acreditamos que devem se intensificar. Acabamos de enviar um caminhão com alimentos para ajudar a população deslocada", disse à AFP uma fonte de uma ONG na região, que pediu para permanecer sob anonimato.

Abala fica nas cordilheiras que marcam a fronteira com Tigré. Erebti está localizada quase 100 quilômetros mais para o interior de Afar.

Outra fonte humanitária confirmou os confrontos nas duas localidades, assim como uma fonte de uma força de segurança estrangeira na Etiópia.

Um ex-dirigente da TPLF disse à AFP que os rebeldes controlavam quatro cidades além de Erebti e Abala e que as forças federais estão "se retirando rapidamente".

Fontes locais e das forças de segurança também relataram que as milícias de Tigré tinham sob controle o aeroporto de Mekele, a capital regional. A Ethiopian Airlines suspendeu os voos para três aeroportos dessa região — Mekele, Axum e Shire — "devido à situação atual".

"Quando estávamos a caminho do aeroporto para trabalhar, nosso supervisor ligou para o motorista e disse que o aeroporto havia sido tomado pelas forças de Tigré. Como não havia voos, ele nos disse para voltar para casa", disse à AFP um funcionário do aeroporto de Mekele.

A informação foi confirmada por uma fonte estrangeira.

A Etiópia enfrenta vários movimentos insurgentes, inclusive dentro de Oromia e Amhara, suas regiões mais populosas.

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